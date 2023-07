Zet de airco in de auto niet kouder dan 6 graden onder de buitentemperatuur en neem een paraplu mee voor het geval je in de brandende zon met pech langs de weg komt te staan. Dat zijn enkele adviezen van de ANWB voor vakantiegangers die richting Zuid-Europa gaan, waar het de komende dagen erg warm is. Vanaf dit weekend heeft na het midden ook het zuiden van het land vakantie en veel mensen gaan met de auto op reis.