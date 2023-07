De Jonge wil stijging huren in vrije sector langer maximeren

Het demissionaire kabinet wil dat de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector de komende jaren beperkt blijven. Door een initiatiefwet van de PvdA is de huurprijsstijging voor de duurdere huurhuizen (boven de ruim 800 euro per maand) sinds mei 2021 aan banden gelegd, maar deze maatregel loopt op 1 mei 2024 af. Woonminister Hugo de Jonge wil deze maximering verlengen tot 1 mei 2027, schrijft hij in een Kamerbrief. Uit een analyse blijkt dat veel verhuurders hun huren nog steeds te veel verhogen.