De Duitse verzekeraar en vermogensbeheerder Allianz moet in de Verenigde Staten miljarden dollars boete betalen vanwege beleggingsfraude. Een rechter in New York heeft de Amerikaanse tak van Allianz Global Investors namelijk veroordeeld tot een geldstraf van ongeveer 6 miljard dollar. Dit omdat de firma het investeringsrisico voor diverse fondsen, waarin kon worden belegd, compleet verkeerd had voorgespiegeld.