Volkswagen stapt in de handel in elektriciteit op de EPEX Spot-markt in de hoop zo een lucratieve nieuwe inkomstenbron aan te boren. Het Duitse autoconcern heeft namelijk een nieuwe toepassing ontdekt voor afgedankte accu’s van elektrische auto’s. Die wil Volkswagen gebruiken om tijdelijk stroom op te slaan voor de in- en verkoop van elektriciteit.