Bij Waterschap Limburg hebben zo’n vijftig personen of bedrijven een schadeclaim ingediend naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021. Toen raakten grote delen van Limburg overstroomd, de schade was groot. De bij het schap ingediende schadeclaims zijn doorgeleid naar de verzekeraar, bevestigde een woordvoerder van Waterschap Limburg berichtgeving in de Limburger woensdag.