In 2022 vonden er in Duitsland 496 plofkraken plaats op geldautomaten. Dat is het hoogste aantal dat ooit geregistreerd werd en een kwart meer dan een jaar eerder. In de helft van de gevallen slaagden de daders er daadwerkelijk in geld buit te maken. In totaal konden ze op die manier 29,9 miljoen euro stelen, dat is de helft meer dan in 2022.