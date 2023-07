Ook in Portugal is er kritiek op de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Volgens de Portugese minister van Financiën vergroten verdere renteverhogingen van de ECB de gevaren voor de economie van de eurozone die al in een recessie is beland. Eerder haalde onder meer ook al de Italiaanse premier Giorgia Meloni uit naar de ECB.