Mauritshuis verwerft 17e-eeuwse ijdeltuit

Het Mauritshuis in Den Haag heeft dankzij de Vriendenloterij een 17e-eeuws schilderij van een ijdel heerschap verworven, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Adriaen Brouwer. De IJdelheid (1634-1637) toont een man met een rode baret, die zijn snor krult met een tangetje. „Het is een zeldzame uitbeelding van het Latijnse begrip Superbia, de hoogmoed of ijdelheid”, aldus het museum aan de Hofvijver. „Hij is overdreven bezig met zijn image, om zo te laten zien hoe belangrijk hij is.”