Litouwen verwacht dat ook Nederland meer militairen stuurt om het buurland van Rusland te beschermen. Duitsland, de belangrijkste leverancier van de NAVO-troepenmacht in het land, waarvan al Nederlandse militairen deel uitmaken, heeft al toegezegd versterkingen te sturen. De regering in Vilnius rekent „natuurlijk” ook op Nederland, zegt president Gitanas Nauseda op de NAVO-top in zijn land.