Aung San Suu Kyi heeft vermoedelijk voor het eerst sinds de coup weer contact gehad met een vertegenwoordiger van een buitenlandse regering. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken heeft gesproken met de voormalige leider van Myanmar en Nobelprijswinnaar, zei hij tijdens een top in Indonesië. „Er is een ontmoeting geweest. Ze verkeerde in goede gezondheid en het was een goede ontmoeting.”