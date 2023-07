Waarschuwing voor mogelijk gevaarlijk speelgoed-badvisje

Speelgoedfabrikant ZURU Frankrijk S.A.R.L waarschuwt consumenten voor de Robo Alive Baby Shark zing & zwem badvis. „Kinderen die het speelgoed gebruiken, kunnen vooral bij gebruik in bad of in een pierenbadje, uitglijden en vallen op de harde plastic vin van de Baby Shark. Dit kan krassen, snij- of prikwonden veroorzaken”, zo waarschuwt de fabrikant. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert het product niet te gebruiken.