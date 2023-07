Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA wil langer gebruikmaken van het omstreden azc in Budel. Dat asielzoekerscentrum zou op 1 juli 2024 dicht gaan, maar het COA wil dit azc ook daarna blijven gebruiken. Om dat te kunnen heeft het COA dinsdag een omgevingsvergunning aangevraagd. In het azc in kerkdorp Budel worden zo’n 1500 mensen opgevangen. Het is na Ter Apel de grootste opvanglocatie van Nederland.