CDA-delegatieleider in het Europees Parlement Esther de Lange staat „op dit moment niet vooraan in de rij voor het partijleiderschap”. Volgens De Lange is zij erg druk met de Europese wetgeving over natuur en landbouw. Over het CDA-lijsttrekkerschap voor het EU-parlement neemt ze na de zomer een besluit, zegt ze.