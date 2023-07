Aandeelhouders van Beter Bed zijn maandag flink beloond voor hun belang in de beddenverkoper. Beter Bed wordt overgenomen door investeerder Torqx en gaat de Amsterdamse beurs verlaten. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer en daardoor werd het aandeel in één klap 95 procent meer waard, tot een waarde van nu 5,75 euro per aandeel.