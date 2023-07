De Kamer gaat zich niet eind deze maand, maar pas na de zomerstop buigen over welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Op deze dossiers zal het inmiddels demissionaire kabinet dan nauwelijks nieuw beleid maken, en de Kamer zal hierover geen grote debatten voeren. Kamervoorzitter Vera Bergkamp had eerder voorgesteld om op 27 juli te stemmen over de onderwerpen.