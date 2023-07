In de Amsterdamse wijk Buitenveldert is maandagochtend een school tijdelijk ontruimd geweest door niet-ontploft zwaar vuurwerk, dat was achtergebleven bij een poging tot inbraak de nacht ervoor. In de nacht van zondag op maandag is rond 00.50 uur geprobeerd met explosieven in te breken bij de school, wat niet lukte. De volgende ochtend werd het zware vuurwerk gevonden, waarop de school kort is ontruimd.