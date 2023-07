Veel problemen in het land kunnen niet wachten tot de komst van een nieuw kabinet, vindt het Kamerlid Pieter Omtzigt. Het gaat dan onder meer om de versterking van huizen in Groningen, de woningbouw, aanpak van problemen rond migratie, landbouw en de hulp aan slachtoffers van het toeslagenschandaal. „Ik vraag aan de regering of ze op deze zaken wel wil doorpakken.”