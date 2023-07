VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans ontkent stellig dat het bij de breuk van haar partij om het asielbeleid te doen was om een politiek spelletje of campagnetrucjes. Ze wierp keiharde beschuldigingen hierover van onder anderen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren van de hand tijdens het debat over de val van het kabinet.