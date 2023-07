Piet Ploeg prijst Ruttes inzet MH17-dossier: we grepen nooit mis

Piet Ploeg vindt het „buitengewoon spijtig” dat Mark Rutte na de verkiezingen uit de politiek vertrekt. De voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17 had de afgelopen jaren vaak contact met de demissionair premier, in de nasleep van de ramp met vlucht MH17 in juli 2014. „We konden ons als nabestaanden geen grotere supporter voorstellen dan Rutte”, zegt hij. „Van het allereerste begin tot de dag van vandaag grepen we bij hem nooit mis.”