Het slechte weer heeft zondagmiddag en -avond voor veel wateroverlast in Zwolle gezorgd. In de hoofdstad van de provincie Overijssel kwamen volgens de veiligheidsregio zo’n dertig meldingen binnen tussen 16.00 en 19.30 uur over onder meer ondergelopen kelders en kruipruimtes van woningen. Vooral de wijk Assendorp werd getroffen. De brandweer is constant bezig geweest met vijf voertuigen.