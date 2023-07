Een waterwagen van de brandweer heeft zaterdagmiddag vlam gevat tijdens het blussen van een brand in het buitengebied van het Limburgse dorp Grashoek. De brandweer was uitgerukt nadat tijdens het persen van strobalen op een veld de persen in brand vlogen, waarop het vuur oversloeg naar de akker. Ook vloog een naburig bosperceel vervolgens in brand.