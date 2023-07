Onduidelijk wat kabinetsval precies betekent voor stikstofbeleid

Het is nog onduidelijk wat de val van het kabinet precies betekent voor een aantal grote dossiers, waaronder het stikstofbeleid. Dat zou juist dit najaar verder uitgewerkt worden, evenals de kabinetsplannen voor een toekomstbestendige landbouw die in plaats zouden komen van het landbouwakkoord. Het ministerie van Landbouw zegt „zo veel mogelijk te doen”, maar uitstel is „onvermijdelijk” waarschuwde demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond.