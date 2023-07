Vijlbrief: kabinetsval mag operaties Groningen niet vertragen

De versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied in Groningen mogen geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Hans Vijlbrief op Twitter. Eerder zei premier Mark Rutte al dat het kabinet zich ook in demissionaire status blijft richten op de afhandeling van de problemen in Groningen. Daarnaast zijn het afhandelen van het toeslagenschandaal en steun voor Oekraïne prioriteit.