Europese media: migratie velt een van de langst zittende premiers

Europese media berichten snel over de val van de Nederlandse regering over het migratievraagstuk. De Duitse krant Bild meldt dat „Holland in nood” is en het Italiaanse persbureau ANSA stelt vast dat een van Europa’s langst zittende premiers door de migratieproblemen „is overweldigd”. Premier Mark Rutte leidde zijn vierde regering, legt het persbureau uit, en de voorgenomen beperking van het aantal immigranten werd hem fataal door het verzet van „de liberale D66 en de calvinistische CU”.