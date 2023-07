De Groninger Bodem Beweging zegt „toch enigszins verrast” te zijn over de val van kabinet Rutte IV. „Er werd telkens gezegd dat het kabinet niet ging vallen en dat Rutte niet ging opstappen. We zijn allemaal zeer verbaasd”, zegt Merel Jonkheid, voorzitter van de belangenvereniging voor Groningers die schade hebben door de gaswinning in Groningen.