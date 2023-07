Jongerenorganisatie Jonge Klimaatbeweging is bezorgd over de val van het kabinet en over wat dit betekent voor het klimaatbeleid. „De komende tijd zal de politiek zich bezighouden met nieuwe verkiezingen in plaats van het land besturen. Daarmee raken de echte problemen waar we nu mee aan de slag moeten uit het oog”, zegt de beweging. „De klimaatcrisis trekt zich namelijk helemaal niets aan van onze kabinetscrisis.”