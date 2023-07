De luchtkwaliteit wordt zaterdag „slecht” in delen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, zo waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt door smog. Mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zich niet te veel inspannen, met name in de namiddag en vroege avond.