Nog even en dan staat voor Gerjanne van Lagen de vakantie voor de deur. Zes weken, want ze zit net als haar man in het onderwijs. Tijd om eropuit te gaan met hun vijf kinderen? „We zijn niet zulke reizigers. Wat mij betreft is een vakantiedag geslaagd als er het woord ”samen” in zit.”