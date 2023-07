Inwoners van Melick zijn in de vroege vrijdagochtend opgeschrikt door enkele flinke knallen. Die deden zich volgens de politie voor bij een woning op de begane grond van een appartementencomplex aan de straat Aon het Raodhoes in het Limburgse dorp. In of aan de woning brak brand uit. De bewoner kwam met de schrik vrij.