De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij dat de Nederlandse Tweede Kamer de hongersnood begin jaren dertig van de vorige eeuw in Oekraïne heeft bestempeld als genocide. „Ik verwelkom de erkenning door de Tweede Kamer van de Holodomor als genocide”, twittert Zelensky, die voor de woorden Tweede Kamer in zijn tweet de Nederlandse vlag plaatste.