Bij een brand in een bejaardentehuis in Milaan zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zes mensen omgekomen. De brandweer van de Noord-Italiaanse stad zegt dat er 68 mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Drie van hen verkeren in kritieke toestand en nog eens vijftien mensen zijn ernstig gewond maar buiten levensgevaar.