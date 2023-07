Het asielzoekerscentrum dat op bedrijventerrein Distripark in Dordrecht komt, moet maximaal 580 plekken gaan aanbieden. Dit is afgesproken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), laat de gemeente Dordrecht weten. Eerder was al bekend geworden dat Dordrecht een stuk grond beschikbaar stelt voor een azc.