Oppositie probeert met moties vuurtje kabinetscrisis op te porren

In een kort Kamerdebat over asiel hebben enkele oppositiepartijen moties ingediend over onderwerpen waarover het kabinet tot op het bot is verdeeld en waarover nu een crisissfeer heerst. Een deel van de moties roept het kabinet op nog strengere maatregelen te nemen om de asielinstroom terug te dringen. Andere moties pleiten juist voor een humaner asielbeleid. De meest ‘pikante’ is die van Volt waarin het kabinet wordt opgeroepen niet te tornen aan de gezinshereniging van oorlogsvluchtelingen. Juist dat is nu het grote twist- en mogelijke breekpunt in het kabinet.