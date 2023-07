Gevangenisstraffen van korter dan drie maanden lijken niet per se effectiever dan andere straffen zoals bijvoorbeeld boetes of taakstraffen. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Jaarlijks leggen de rechters in Nederland ongeveer 20.000 keer een onvoorwaardelijke celstraf op, 70 procent daarvan is korter dan drie maanden.