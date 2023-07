De Evangelische Alliantie in Bonn heeft 40.000 euro uitgetrokken voor de herbouw van de muur rond de Joodse begraafplaats in de Duitse stad Ahrweiler, aldus de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea deze week. De muur rond de begraafplaats werd tijdens de overstromingen in het Ahrdal in juli 2021 bijna volledig geruïneerd. De begraafplaats zelf werd door militairen van het Duitse leger na de vloed weer hersteld.