Natuurbeheerders: dagen tot weken nodig om bossen op te ruimen

Staatsbosbeheer verwacht dat het een paar dagen tot een paar weken duurt voordat al het door de storm van woensdag gevallen hout van wandel- en fietspaden is verwijderd. De natuurbeheerder adviseert fietsers en wandelaars om voorlopig de beschadigde bossen te mijden. Reden voor dit advies is dat bossen op een aantal plaatsen niet of moeilijk toegankelijk zijn vanwege omgevallen bomen en afgevallen of loshangende takken. Natuurmonumenten geeft hetzelfde advies en zegt dat de bossen niet veilig zijn.