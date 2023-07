Elevation Church, een megakerk in de Amerikaanse staat North Carolina, stapt uit de Conventie van de Zuidelijke Baptisten (SBC). Dat berichtte NBC News. Het besluit om het kerkverband te verlaten viel tijdens de jaarlijkse SBC-vergadering in juni. Volgens Amerikaanse media is Elevation het niet eens met het besluit van SBC dat alleen mannen een kerk mogen leiden. De kerk trekt wekelijks ruim 27.000 kerkgangers en heeft twintig locaties.