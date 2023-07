Om tweets te zien, hoef je niet meer ingelogd te zijn

Het is niet meer nodig om op Twitter ingelogd te zijn om tweets te kunnen lezen. Twitter had de berichten vorige week afgeschermd voor de buitenwereld, maar die maatregel lijkt in alle stilte te zijn teruggedraaid, in elk geval voor een deel. Als mensen een link naar een tweet krijgen, kunnen ze die nu ook zien als ze niet ingelogd zijn. Het is ook mogelijk om via de zoekresultaten op Google naar specifieke tweets te gaan. Maar mensen die een profiel van een gebruiker willen bezoeken, stuiten nog wel op een inlogscherm.