Nederland gaat 478 culturele objecten teruggeven aan Sri Lanka en Indonesië, meldt staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu. Het gaat om wat ook wel roofkunst wordt genoemd: stukken die in de tijd van koloniale bezetting onterecht in Nederlandse handen terechtkwamen. In een aantal gevallen zijn de stukken duidelijk geroofd, niet van alle objecten is dat met zekerheid te zeggen.