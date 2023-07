Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid vraagt om permanent onderhoud, zeker nu door de oorlog in Oekraïne vrede, veiligheid en vrijheid opnieuw onder druk staan. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag gezegd bij de officiële opening van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek bij Nijmegen. Het museum is al enkele jaren open, maar door de coronacrisis was er nog steeds geen openingsmoment geweest.