Het weghalen van bomen die zijn beland op rijks-, provinciale en dorpswegen door storm Poly zal nog dagen in beslag nemen, verwacht de Veiligheidsregio Kennemerland. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten het komende uur bezig te zijn met het oplossen van directe gevallen. Ondanks dat het „lastig inschatten” is, verwacht de zegsman dat tegen een uur of zes de meeste incidenten wel opgelost moeten zijn.