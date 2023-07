Ook universiteiten en hogescholen hebben hun studenten woensdagochtend gewaarschuwd dat ze beter thuis kunnen blijven totdat de storm Poly voorbij is geraasd. Of binnen te blijven als ze al naar hun opleiding waren gekomen. Diverse toetsen komen te vervallen, maar grote problemen of incidenten hebben zich voor zover bekend nog niet voorgedaan in het hoger onderwijs.