Zodra de storm Poly geluwd is, gaat ProRail de schade aan het spoor opnemen. Volgens een woordvoerder van de spoorwegbeheerder is vooralsnog alleen bekend dat in de buurt van Zaandam een boom op de bovenleiding is gevallen. „Maar dat zal vermoedelijk op meer plekken gebeuren. Als de storm voorbij is, gaan we schouwen. Pas dan hebben we een totaalbeeld en weten we hoe lang het treinverkeer stil blijft liggen.”