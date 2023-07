De NS weet voorlopig niet of het treinverkeer in het noorden van Nederland vandaag nog wordt hervat. De spoorwegmaatschappij besloot woensdagochtend om de treinen in een groot deel van Noord-Nederland niet meer te laten rijden vanwege de storm Poly. Op de website van NS staat dat dit naar verwachting tot 16.00 uur duurt, maar mogelijk ook langer.