Aandacht voor Fed-notulen en banencijfer op Damrak

Op de Amsterdamse beurs zullen beleggers woensdag vooral letten op de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De aantekeningen, die na het slot van de Europese markten worden vrijgegeven, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Ook komt loonstrookverwerker ADP met zijn maandelijkse rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat banencijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.