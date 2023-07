De vraag naar vaste prijzen en contracten van consumenten is zo groot dat bepaalde vaste energiecontracten regelmatig uitverkocht zijn. Dat meldt vergelijkingssite Pricewise. Net zoals bij vliegtuigstoelen zijn er volgens Pricewise soms nog maar een handjevol energiecontracten verkrijgbaar als het druk is. Dat is volgens de vergelijkingssite een betrekkelijk nieuw fenomeen op de energiemarkt.