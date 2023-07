In de door Russische troepen gecontroleerde stad Makijivka, in het oosten van Oekraïne, zijn minstens 36 mensen gewond geraakt door de inslag van verschillende projectielen. Onder de gewonden zijn ook twee kinderen, meldt het door Moskou aangestelde hoofd van de regio Donetsk, Denis Pusjilin, op Telegram. Volgens het Russische persbureau Interfax is bij de aanvallen ook een dode gevallen.