Operationeel directeur van Schiphol Patricia Vitalis heeft vertrouwen in het komende zomerseizoen. Vanaf dit weekend vertrekken dagelijks gemiddeld 68.000 mensen vanaf de luchthaven, ruim een kwart meer dan een jaar eerder. Toen leidde de zomerdrukte nog tot lange wachtrijen in de vertrekhallen. Dit jaar is dat anders, stelt Vitalis. „We staan er nu echt wel goed voor.”