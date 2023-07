Britse ziekenhuizen mogen bepaalde beademingsapparaten van Philips na de zomer niet meer gebruiken. De Britse toezichthouder MHRA vindt maatregelen die Philips heeft voorgesteld om problemen met de apparaten op te lossen, als enige autoriteit in de wereld namelijk niet voldoende. Het Nederlandse zorgtechnologiebedrijf is nog wel met de Britse toezichthouder in gesprek.