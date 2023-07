Nederland en Duitsland hebben samen een Europese subsidie van 8,7 miljoen euro gekregen om een ‘gedeeld’ Natura 2000-gebied te verbeteren. Het gaat om het Overijsselse hoogveengebied Aamsveen ten zuidoosten van Enschede, dat overloopt in het in Duitsland gelegen Hündfelder Moor. Nadat twee eerdere aanvragen in Brussel voor een zogeheten LIFE-subsidie waren afgewezen, had de derde poging wel succes.